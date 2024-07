Ex-presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, morre aos 71 anos

Todavia, no clube da Baixada Santista, o dirigente também atuou no futebol feminino entre 2004 e 2009 e esteve presente na conquista do primeiro título da Libertadores entre as mulheres no clube. Na ocasião, ele exerceu a função de supervisor administrativo do departamento.

Santos emite nota oficial para seu ex-presidente

O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do ex-presidente Modesto Roma Júnior. Presidente do clube no triênio 2015-2017, inclusive com o bicampeonato paulista de 2015 e 2016, ele foi diretor do Peixe de 2004 a 2009, no mandato de Marcelo Teixeira, sendo um dos incentivadores do time de futebol feminino, as Sereias da Vila, que contou com a craque Marta, e conquistou vários títulos, entre eles o bicampeonato da Libertadores Feminina. O Santos FC decretou luto oficial de sete dias e bandeira hasteada a meio-mastro. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.

