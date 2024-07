Emoção toma conta do Couto Pereira com o acesso do Paraná Clube

Em clima de imensa emoção, a torcida do Paraná Clube brilhou novamente na Divisão de Acesso. Quase 30 mil torcedores enfrentaram o frio de 12 graus e a chuva constante para apoiar o time no Couto Pereira. Em campo, o Paraná venceu o Patriotas por 3 a 0 neste domingo (14), garantindo seu retorno à elite em 2025.

A emoção tomou conta das arquibancadas no final do primeiro tempo, quando o zagueiro Lucão cabeceou a bola levantada por Cristiano, abrindo o placar para o Tricolor. No segundo tempo, a torcida teve mais dois motivos para comemorar com os gols do atacante Liliu, que marcou com um chute de fora da área e, depois, com uma cabeçada no canto direito.