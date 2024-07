É Tetra! Espanha bate a Inglaterra e é campeã da Eurocopa

A Espanha se isolou como maior vencedora da Eurocopa ao se sagrar campeã de edição de 2024 neste domingo (14), com uma vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, no Estádio Olímpico de Berlim. Após um primeiro tempo morno, os gols aconteceram na segunda etapa. Nico Williams abriu o placar, Cole Palmer empatou e Oyarzabal fez o gol do título aos 41 minutos do segundo tempo. Além de 2024, os espanhóis também foram campeões em 1964, 2008 e 2012.

Primeiro tempo

A cautela em excesso foi a tônica de uma primeira etapa decepcionante. Com a posse de bola, a Espanha esbarrou no eficiente sistema defensivo inglês. Este, contudo, quando retomava o controle do jogo, pecava pela falta de criatividade e a distância que separava seus principais jogadores na disposição tática em campo. Desse modo, os primeiros 47 minutos foram de pouquíssimas chances de parte a parte.

A rigor, as jogadas de maior perigo por parte da Espanha acabaram em escanteios. Com isso, foram seis para os espanhóis. No lance mais agudo, Morata recebeu na área e foi bloqueado ao tentar a conclusão. Eram 42 minutos de jogo. Já os ingleses chegaram perto de abrir o placar nos últimos minutos. Aos 44, Bellingham roubou bola de Carvajal e serviu Kane, que arrematou, mas Rodri cortou. Na sequência, falta para a Inglaterra, Rice cobrou, Le Normand desviou e Foden concluiu para boa defesa de Unái Simon.