De la Fuente: ‘Rodri é o melhor do mundo’

Após a conquista do tetracampeonato da Eurocopa por parte da Espanha, treinador engrossa o coro pela eleição do volante

“Por favor, Rodri merece a Bola de Ouro já”, resumiu. Em seguida, comentou sobre as críticas que recebeu desde que assumiu o comando da seleção: “Eu estava seguro de que meus jogadores acreditavam em mim. Mal falhamos em um ano e meio. Sempre me preocupei que meus jogadores confiassem em mim. Se alguém precisar revisar comentários, para isso está a hemeroteca. Ninguém nos deu nada de presente”.

A campanha espanhola pela eleição de Rodri como melhor jogador do mundo ganhou um aliado de peso após a conquista do tetracampeonato da Eurocopa por parte da Espanha. Na entrevista coletiva depois da vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, neste domingo (14), em Berlim, Alemanha, o técnico Luis de la Fuente, que era um entusiasta pelo seu atleta, foi enfático.

De la Fuente diz que jogadores dão bom exemplo

O técnico falou também que, para além da conquista, o título de La Roja representou uma mensagem da equipe para a sociedade: “Isto é futebol, mas também são valores. Eles são um exemplo para a sociedade. Ambição, vontade de trabalhar… tudo isso os levou a conquistar algo tão importante. Passamos 44 dias juntos e esses jogadores são formdáveis. Os jovens devem olhá-los, pois se dedicam ao máximo todos os dias”.

Por fim, De la Fuente comentou sobre a presença do rei Felipe VI no vestiário: “O rei nos deu apoio e esteve muito próximo do time, tanto em público quanto em privado. Fiquei encantado com sua presença e ajuda”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.