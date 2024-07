Daniel Alves recebe do São Paulo e encerra problemas com banco e filhos

São Paulo quitou dívida de R$ 1,1 milhão com Daniel Alves e permitiu o fim de dois problemas judiciais do ex-atleta

O jornalista Diego Garcia foi o primeiro a noticiar o caso. O dinheiro caiu na conta de Alves após pagamento do São Paulo, ex-clube do antigo ala. Na última semana, a Justiça de São Paulo encerrou a briga judicial entre Daniel Alves e o Banco Safra.

O ex-jogador Daniel Alves está livre de, pelo menos, mais dois problemas. Afinal, após receber um depósito de pouco mais de R$ 1,1 milhão, o ex-atleta quitou uma dívida com banco e resolveu as pendências com os filhos.

A ação movida pela instituição bancária ocorreu por empréstimo de R$ 550 mil feito por uma agência de publicidade, que Daniel era CEO. O valor teve aumento por causa de juros e correções. No acordo, Alves fez o pagamento de R$ 754 mil.

Além de acabar com o processo com o Banco Safra, Daniel também quitou as pendências com os filhos. Afinal, o valor de R$ 336 mil foi enviado aos filhos do ex-jogador. O processo com pedido de penhora por dívida de pensão alimentícia também foi extindo.

Daniel Alves não se pronunciou sobre os pagamentos e o fim dos processos. Já o Tricolor Paulista, em nota, ressaltou que o clube cumpre as obrigações impostas pela justiça em contrato “herdado pela antiga gestão”.