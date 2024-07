Cruzeiro: Matheus Pereira faz revelação de superstição e vira motivo e ‘zoeira’

“Cada um tem suas crenças, eu tenho as minhas. Sofro até zoação no vestiário. Afinal, tenho inúmeras coisas que gosto de fazer antes do jogo”, completou.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou a quinta colocação do Brasileirão, com 29 pontos. Já Matheus Pereira, com mais um gol, tem nove bolas na rede e dez assistências em 33 jogos da Raposa em 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.