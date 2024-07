Coutinho realiza primeira atividade com seus companheiros no Vasco

O craque Coutinho realizou neste domingo no CT do Almirante (14) o seu primeiro treinamento com o elenco do Vasco. O meia treinou com bola e também recebeu o trote de boas-vindas dos novos companheiros.

No vídeo divulgado pelo Cruz-Maltino, é possível ver o jogador começando o treino na academia. O volante Souza, anunciado junto ao camisa 11, também participou das atividades.

