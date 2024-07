Corinthians realiza treino na arena antes da estreia do técnico Ramón Díaz

Neste domingo (14), Ramón Díaz esteve pela primeira vez na Neo Química Arena na condição de técnico do Corinthians. Ao lado de sua comissão técnica, o argentino comandou treino no local em substituição ao habitual CT Joaquim Grava. Em campo, ele trabalhou posicionamento dos atletas.

O objetivo do novo comandante, além de conhecer minuciosamente a casa alvinegra, foi o de aprimorar a equipe no palco da partida de terça-feira (16), às 21h, diante do Criciúma, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.