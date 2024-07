Caos por tentativa de invasão ao estádio atrasa final da Copa América

Torcedores tentam entrar no Hard Rock Stadium, em Miami, e também na sala de imprensa; autoridades, porém, agem com rapidez e impedem ação

A final da Copa América entre Argentina e Colômbia teve tumultos antes do início da partida. Torcedores tentaram invadir o Hard Rock Stadium, em Miami, onde a final será disputada neste domingo, às 21h30 (de Brasília). Assim, o jogo, que anteriormente estava marcado para 21h, terá 1h15 de atraso, devido à tentativa às confusões iniciais fora do estádio e começará 22h20.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo mudou de horário em duas ocasiões. Primeiro foi para 21h30, assim a segunda mudança para 22h15 e depois as 22h20. Os jogadores preocupados foram verificar as situações de suas famílias. Mac Alister, da Argentina foi um deles. A mãe do jogador relatou problemas em vídeo.