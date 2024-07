Botafogo e Fluminense disputam contratação do volante Facundo Bernal

O volante Facundo Bernal, que atualmente defende o Defensor Sporting, do Uruguai, é alvo de Botafogo e Fluminense para o restante da temporada. Aos 20 anos, o atleta tem uma multa que gira em torno de 6 milhões de dólares, aproximadamente R$ 32 milhões.

O Botafogo, aliás, sondou a situação de Facundo junto ao seu time no Uruguai, mas ainda não avançou nas negociações. Por outro lado, o Tricolor das Laranjeiras sinalizou com uma oferta de 2,5 milhões por 85% dos direitos econômicos do volante, mas foi recusado. Todavia, as conversas seguem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Facundo é um jogador que recebe oportunidades na seleção sub-20 do Uruguai, mas não fez parte do elenco que disputou o Mundial da categoria, realizado na Argentina no início deste ano. O motivo é que ele sofreu uma lesão de ligamento cruzado que o tirou dos gramados por quase um ano.