Abel Ferreira se derrete por jogador do Palmeiras: ‘Rápido, possante e matador’

Flaco López vive melhor temporada da carreira, com 15 gols e é bastante elogiado pelo treinador do Palmeiras

O atacante Flaco López está em alta. Mesmo com metade da temporada pela frente, ele já tem os melhores números da carreira em apenas um ano. Assim, com 15 gols pelo Palmeiras, bateu seu recorde próprio. Antes, fez 14 pelo Lanús. Assim, o atleta foi muito elogiado pelo técnico palmeirense Abel Ferreira.

“A (função de) 9 é uma posição difícil. Ele está um animal, forte, rápido, possante, matador. Muito bom para o Palmeiras, era um jogador que assinou por quatro ou cinco anos e que tínhamos esperança. Não gosto de estar a trabalhar para no final do ano, tudo que andei a fazer, dar esse trabalho para os outros”, salientou.

No início de 2024, o River Plate tentou a contratação do jogador. No entanto, o técnico do Verdão bateu o pé para manter o atleta.

Flaco chegou no Palmeiras em 2022, por cerca de R$ 40 milhões, no entanto, demorou a ter sucesso com a camisa palestrina. No primeiro ano foram 14 jogos e dois gols. Em 2023, oito gols em 41 jogos.