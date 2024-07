Yamal completa 17 anos na véspera da decisão e revela pedido de Mbappé

“Mbappé me pediu (a camisa após a partida). Um roupeiro, e Chiesa, quando enfrentamos a Itália. Os roupeiros me dizem quem quer. Se Mbappé pede, eu dou [risos]. Não tem problema. Eu não sei quantas tenho. Quando vencemos a França, eu estava pensando na final, você fica tão animado que nem lembra”, disse o jovem.

Além disso, o jogador coleciona recordes neste início de carreira e pode ser o campeão mais jovem da Eurocopa. Com a mesma idade, por exemplo, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar nem sequer haviam estreado como profissional, enquanto Mbappé havia feito quatro partidas pelo Monaco, na França.

Comparações e foto viral com Messi

De forma inevitável, as comparações com Lionel Messi começam a aumentar. Por este motivo, a família de Lamine Yamal não revelou antes que ele era o bebê ao lado do craque argentino em ensaio realizado em 2007. A foto viralizou nas redes sociais durante a campanha da Espanha no torneio continental, após publicação do pai do atleta, Mounir Nasraoui.