Vídeo: Neymar é vaiado por torcida do Vasco em São Januário

Astro do Al-Hilal acabou hostilizado por torcedores durante apresentação de Philippe Coutinho, novo reforço do Cruzmaltino, em retorno ao Brasil

A torcida do Vasco deu o papo: na Barreira, Neymar é persona non grata. O recado dos torcedores pôde ser ouvido pela altura das vaias quando o jogador do Al-Hilal apareceu no telão de São Januário, na tarde deste sábado (13). Na ocasião, o astro fazia parte de uma sequência de vídeos com depoimentos dedicados a Philippe Coutinho – de volta ao Cruzmaltino após quase 15 anos.

O primeiro vídeo da homenagem ao reforço do Vasco era justamente o de Neymar. No momento em que o astro aparece no telão, as vaias dominam todos setores das arquibancadas de São Januário. Tanto que, na sequência, os cruzmaltinos ainda puxaram o canto: “Coutinho é melhor que o Neymar”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine