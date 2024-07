Vasco manifesta interesse por Brian Rodríguez

America's Brian Rodriguez celebrates scoring his team's second goal during the 2024 Mexican Clausura football tournament match between America and San Luis at the Azteca stadium in Mexico City on March 29, 2024. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images) Crédito: -

O Vasco prioriza duas posições nesta janela de transferências. Além do interesse pela contratação de um zagueiro, os dirigentes alvinegros também querem um ponta esquerda no mercado. Aliás, Brian Rodríguez, do América do México, é um dos alvos. A informação é do "ge". LEIA MAIS: 'Barreira vira baile' na apresentação de Coutinho no Vasco