Varini elogia elenco do Athletico e fala sobre filosofia: ‘Ser intenso e ter coragem’

Técnico esteve à beira do campo, pela primeira vez, no triunfo do Furacão por 3 a 0 sobre o Ypiranga (RS), pela 3ª fase da Copa do Brasil

Após a vitória do Athletico por 3 a 0 sobre o Ypiranga (RS), o técnico Martín Varini celebrou a classificação e sua estreia à beira do campo. Assim, o comandante exaltou o elenco, assim como as instalações do Furacão. Com o triunfo, a equipe paranaense garantiu a vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil.

“Estou muito satisfeito com a estrutura do nosso Centro de Treinamento. Me falaram que era top e pude confirmar. Organização, infraestrutura. Do elenco, estudei muito, mas claro que trabalhando com eles será melhor. Temos um bom time, jogadores de qualidade, são profissionais, dedicados, tem muita gana de fazer o melhor”, disse.