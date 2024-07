Técnico da Espanha recusa favoritismo na Euro: ‘Isso é para as casas de apostas’

Luis De La Fuente reitera que La Roja terá que repetir as boas atuações para derrotar a Inglaterra e erguer a taça da competição continental

Dona da campanha da Eurocopa 2024, a Espanha ganhou o rótulo de favorita na grande final deste domingo (14), às 16h (de Brasília), em Berlim, diante da Inglaterra. No entanto, na véspera da decisão, o técnico espanhol Luis De La Fuente rechaçou a ideia de amplo favoritismo e afirmou que isso só serve para as casas de apostas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estamos tranquilos porque nunca perdemos a perspectiva. Sabemos como são as análises que podem fazer, vão além de nós. O jogo de amanhã não tem favorito, temos que encarar como nas outras eliminatórias. Os favoritos são para as casas de apostas. Sabemos que se não estivermos no nível dos últimos jogos, não teremos possibilidade de ganhar. Nesse sentido, sei de tudo que temos, e por isso temos muita esperança”, disse.