Suárez brilha, Uruguai bate o Canadá nos pênaltis e fica com o 3º lugar da Copa América

Em partida emocionante, o Uruguai bateu o Canadá por 4 a 3 nos pênaltis e ficou com o terceiro lugar da Copa América. No tempo normal, Bentancur abriu, enquanto Koné deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. A Celeste Olímpica pressionava na reta final, quando Jonathan David estufou a rede, em rápido contra-ataque. Contudo Luís Suárez decidiu e empatou nos minutos finais. Nos pênaltis, Rochet defendeu a cobrança de Koné, enquanto Davies acertou o travessão.

A Celeste Olímpica, agora, volta suas atenções para as Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. No momento, a seleção ocupa o segundo lugar, com 13 pontos, e mede forças com o Paraguai no dia 5 de setembro, no Uruguai. Vale lembrar que o Canadá é um dos países-sede do próximo Mundial ao lado de Estados Unidos e México.