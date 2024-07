Saiba como foi a estreia de Cássio no Cruzeiro

Goleiro teve o seu primeiro jogo como jogador do Cruzeiro e teve muito carinho da torcida que esteve no Independência Crédito: Jogada 10

Neste sábado (13), o goleiro Cássio fez o seu primeiro jogo com a camisa do Cruzeiro. Em sua estreia, o arqueiro viu a Raposa derrotar o Red Bull Bragantino por 2 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Aplaudido no aquecimento, Cássio sentiu o carinho da torcida logo no primeiro contato e agradeceu com aplausos em direção as arquibancadas. Ali era o indício do que seria a tarde do atleta.

Com a bola em ação no gramado, o goleiro pouco participou na etapa inicial. Do seu gol, ele assistiu Gabriel Veron abrir caminho para a vitória e seu time apresentar um futebol envolvente, onde William teve um gol anulado. No segundo tempo o cenário mudou. O Red Bull Bragantino se lançou um pouco mais ao ataque para recuperar o prejuízo e Cássio fez boa intervenção com os pés diante de Thiago Borbas. Com a vitória assegurada, o Cruzeiro diminuiu o ritmo e, principalmente nos minutos finais, o Massa Bruta fez uma blitz. Bem colocado, Cássio fez ao menos três boas defesas para evitar o gol. Nos acréscimos não teve jeito. O time paulista descontou o placar, mas nada que pôde acabar com o brilho do arqueiro.