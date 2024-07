Paysandu derrota Ceará e se aproxima do G4 da Série B

Nicolas e Val Soares garantem o triunfo do Papão por 2 a 1 sobre o Vozão na noite desta sexta-feira, no estádio da Curuzu, em Belém

O Paysandu contou com o apoio de sua torcida para vencer por 2 a 1 o Ceará na noite desta sexta-feira (12), em Belém, pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro. Nicolas abriu o placar logo no começo do jogo, mas os visitantes deixaram tudo igual com Rafael Ramos ainda na primeira etapa. Val Soares, já no segundo tempo, definiu o triunfo a favor dos donos da casa.

Com o resultado, o Papão pula para o 12º lugar, agora com 20 pontos. Assim, fica a apenas três pontos do Sport, que fecha o G4. O Vozão, por outro lado, estaciona nos 19 pontos e cai para a 13ª colocação.

