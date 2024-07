Organizada do Corinthians se reúne com elenco no CT e entrega ‘cartilha’

Conversa também teve a participação da comissão técnica e diretoria de futebol após o treino: 'Plano para tirar o Timão dessa situação' Crédito: Jogada 10

Em fase conturbada dentro de campo, o Corinthians teve uma surpresa após o treino deste sábado (13). Isso porque a diretoria da principal organizada do clube apareceu no CT Dr. Joaquim Grava. Jogadores e comissão técnica participaram da conversa com os torcedores em busca de alinhamento sobre o que esperar do time até o fim do ano. No encontro, membros da Gaviões da Fiel entregaram uma cartilha de recomendações para o elenco. O material exibia ídolos como exemplos e o histórico da relação dos jogadores com a torcida. Segundo a organizada, consta na cartilha o que “não pode deixar de fazer” com a camisa corintiana, além de se cobrar identificação dos atuais atletas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Já no papo com a cúpula do clube, representada pelo diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, a organizada ouviu a promessa de que chegarão reforços.

Confira a ‘cartilha’ “Neste sábado (13), a diretoria do Gaviões da Fiel esteve presente no CT Dr. Joaquim Grava com as demais torcidas organizadas para falar com os jogadores sobre o plano para tirar o Corinthians dessa situação e o que se espera de cada jogador nessa força-tarefa. A conversa ocorreu, portanto, com parte do elenco corinthiano, com o técnico e sua comissão técnica, que explanaram os seus sentimentos em prol do Corinthians, trazendo a dimensão e diferença do que é jogar no clube e destacando que não faltará raça e atitude nas partidas. O Gaviões, aliás, conversou com o Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol, que admitiu trabalhar por reforços e nos garantiu que atuará para blindar a equipe.