Novo 9 do Palmeiras, Felipe Anderson recebe as bençãos de Endrick

Às vésperas de ser apresentado no Real Madrid, ex-atacante do Alviverde enviou uma mensagem de carinho ao companheiro

Felipe Anderson recebeu as bençãos de Endrick para fazer história com a camisa 9 do Palmeiras. Recém-chegado ao Real Madrid, o atacante de 17 anos usou as redes sociais para mandar uma mensagem carinhosa ao sucessor no Alviverde. O aval para utilizar o número, no entanto, foi concedido primeiramente pela torcida.

“Que Deus te abençoe, ”lek”. Estarei te acompanhando de longe. Seja muito feliz com essa camisa, Felipe Anderson”, escreveu Endrick via stories.

O novo reforço do Palmeiras só descobriu seu número de camisa na última quinta-feira, em meio à apresentação oficial no clube. Integrado ao elenco no início do mês, Felipe Anderson só poderá estrear pelo clube a partir da 17ª rodada do Brasileirão.