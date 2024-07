Morre Tobias, goleiro com conquistas históricas no Corinthians

Jogador foi ídolo do Timão nos anos 1970, inclusive na famosa 'Invasão Corintiana', quando defendeu pênaltis no Maracanã Crédito: Jogada 10

Uma das personalidades mais queridas e respeitadas do Corinthians morreu neste sábado (13/7). O ex-goleiro Tobias, de 75 anos, deixou marcas muito importantes na história do clube. Afinal, foi campeão paulista com o Timão no emblemático título de 1977. Na ocasião, o time enfrentou a Ponte Preta e passava por um jejum de 23 anos sem a conquista do Estadual. Os corintianos conseguiram vencer por 1 a 0, garantindo a taça. Além disso, Tobias foi o herói na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976, contra o Fluminense. O jogo foi no Maracanã, a casa do adversário, que tinha como craque ninguém menos que Rivellino. Milhares de torcedores paulistas se deslocaram para o Rio de Janeiro, num episódio que tornou-se famoso como a "Invasão Corintiana".

Reveja abaixo a defesa de Tobias (Top3 da lista) no duelo histórico de 1976 com o Fluminense. O esforço e a despesa com a viagem valeram a pena. Afinal, o Corinthians empatou com o Fluminense e, na disputa por pênaltis, brilhou a estrela do goleirão. Assim, Tobias defendeu duas cobranças, carimbando o acesso do Timão para a final (que, entretanto, o Corinthians viria a perder).