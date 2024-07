Mãe de Gary Medel, ex-Vasco, morre no Chile

Mãe do zagueiro chileno Gary Medel, do Boca Juniors, Marisol Soto faleceu neste sábado (13), no Chile. Não foram informados maiores detalhes sobre a causa da morte, sabendo-se apenas que ela convivia com um problema de saúde nos últimos anos. Nesse sentido, desde o período recente onde Medel defendeu o Vasco, ele precisou viajar de urgência para seu país de origem em razão de uma piora no quadro clínico de sua mãe.

Neste momento, Medel está no Chile onde prestará as últimas homenagens a figura que ficou conhecida, em especial, na Geração Dourada da seleção chilena. Isso porque Marisol era presença constante no estádio em forma de apoio tanto a Roja como, principalmente, ao filho mais velho.