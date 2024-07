Kane fala sobre o sonho do título da Inglaterra na Euro: ‘É hora de cruzar a linha’

“Sempre que você perde uma final, é difícil apagar da memória. Eu sou sempre alguém que tenta aprender com a decepção e com os momentos difíceis. Sinto que isso me ajuda a melhorar como pessoa e jogador. Aquele momento foi difícil, mas foi há três anos, muita coisa aconteceu desde então, no clube e na seleção. Estou animado por estar de volta. Tivemos um desempenho fantástico, mas agora é hora de cruzar a linha”, explicou.

Por fim, Espanha e Inglaterra disputam a final da Eurocopa 2024 neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim. Assim, os espanhóis podem ser tetracampeões europeus, enquanto os ingleses buscam o título inédito.