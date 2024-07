Eurocopa 2024: Morata vai alcançar marca histórica na Espanha

Capitão espanhol conta com apoio do técnico Luis de la Fuente e vai liderar o time na final contra a Inglaterra

A final da Eurocopa 2024 promete muitas emoções neste domingo (14), em um dia marcante para o atacante Álvaro Morata. Isto porque o capitão espanhol vai atingir uma marca histórica na partida contra a Inglaterra, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim. Ao entrar em campo, o camisa 9 se tornará o jogador com mais partidas com a seleção espanhola na Euro, com 17 no total.

Além disso, aos 31 anos, Morata pode ajudar na conquista do quarto título europeu da Espanha, que deixaria o país no posto de maior vencedor da competição. Quarto maior artilheiro da seleção espanhola, o atacante soma 36 gols em 79 jogos pela seleção.

Em edições de Eurocopa, Morata marcou sete gols, sendo apenas um na atual edição, quando balançou a rede na vitória sobre a Croácia, na primeira rodada da fase de grupos.