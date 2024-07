Estreia de Cássio pelo Cruzeiro repercute nas redes sociais

Desempenho do goleiro em vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no Estádio Mineirão, ganhou destaque nos assuntos do momento do X

A Era Cássio começou definitivamente no Cruzeiro. O primeiro degrau do goleiro terminou com vitória sobre o Red Bull Bragantino e muitos elogios de torcedores nas redes sociais. Enquanto cruzeirenses saboreavam o gosto da história começando a ser escrita, corintianos foram abraçados pela melancolia.

Apesar do gol sofrido nos acréscimos, o desempenho do novo camisa 1 terminou com saldo positivo para os cruzeirenses. Em suma, torcedores avaliaram a estreia de Cássio como segura e até mesmo importante para vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, no Independência.

A vitória garantiu mais três pontos ao Cruzeiro, que agora ocupa a quinta colocação do Brasileiro. Com 29 pontos, a Raposa está a quatro pontos do líder Botafogo – que detém os mesmos 33 pontos do Palmeiras.