Cuiabá vence e derruba invencibilidade do Bahia como mandante no Brasileirão

Tricolores e Auriverdes se enfrentaram na tarde deste sábado, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Caiu a invencibilidade do Bahia na Casa de Apostas Arena Fonte Nova nesta edição de Brasileirão. O Cuiabá soube impor seu jogo diante do Tricolor e venceu os baianos por 2 a 1, na tarde deste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Primeiro tempo

A tônica do primeiro tempo sugeria três pontos na conta do Cuiabá e lucro para o Bahia, que se virou para conseguir segurar a derrota por apenas 1 a 0 até o intervalo. O Auriverde, por exemplo, teve chance de abrir o placar segundos após o apito inicial – e outras duas oportunidades antes dos 10′. Só com Isidro Pitta foram pelo menos quatro gols perdidos em 45 minutos.

Dominante, o Cuiabá teve a primeira grande oportunidade do jogo aos 20 minutos da etapa inicial. Jonathan Cafu recebeu com liberdade do companheiro Derik Lacerda e encheu o pé, mas o goleiro conseguiu desviar de leve antes e tirou para escanteio. O gol auriverde, inclusive, é oriundo dessa jogada.