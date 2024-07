Cruzeiro x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentam pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (13/7). O duelo será no Independência e a bola vai rolar às 16h (de Brasília). A Raposa está na sexta colocação, com 26 pontos e o Massa Bruta aparece na nova posição, com 22 pontos. este jogo tem como atração a estreia do goleiro Cássio, um dos maiores ídolos do Corinthians e que agora passa a defender a Raposa. E a Voz do Esporte terá cobertura especial, com Ricardo Froede na narração.

A Voz do Esporte ainda tem na sua cobertura João Miguel Lotufo nos comentários e Will Ferreira nas reportagens. Clique na arte acima a partir das 14h30 e acompanhe este duelo de dois times que briham pela parte de cima da tabela e a estreia de Cássio do Cruzeiro.