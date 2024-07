Cruzeiro derrota o Bragantino na estreia do goleiro Cássio

Raposa soube levar a melhor diante do Massa Bruta e emplacou a terceira vitória consecutiva no Brasileirão

No Independência, o Cruzeiro derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols saíram através de Gabriel Veron e Matheus Pereira Thiago Borbas descontou para o time paulista. Com o triunfo, o Cruzeiro vai aos 29 pontos e chega aos 29 pontos. Enquanto isso, o Massa Bruta é o nono, com 22 pontos. Além da vitória, o outro destaque da Raposa vai para o goleiro Cássio, que realizou o seu primeiro jogo pelo novo clube e foi muito bem.

Calendário

Na próxima jornada do Brasileirão, o Cruzeiro visita o Palmeiras, no Allianz Parque. Já o Bragantino vai encarar o Athletico, em casa.