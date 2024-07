Cássio vibra com estreia e projeta Cruzeiro em alta no Brasileirão

Goleiro fez boa partida com a camisa da Raposa e espera que o seu time lute pelas primeiras colocações do torneio nacional

O goleiro Cássio enfim disputou a primeira partida com a camisa do Cruzeiro. Neste sábado (13), ele foi titular da Raposa na vitória por 2 a 1 diante do Red Bull Bragantino , no Independência. O triunfo levou a equipe mineira aos 29 pontos, na quinta colocação.

“Feliz com a vitória, uma vitória do grupo. Vínhamos com uma vitória importante fora de casa e agora demos continuidade. Conseguir uma vitória importante é legal para nos mantermos na parte de cima da tabela. Estou entrando no ritmo ainda, tem algumas coisas que tenho que melhorar e evoluir. Faz parte porque fazia tempo que eu não jogava, mas feliz. Tomei um gol no final, mas o importante é a vitória. A vitória e o grupo estão sempre na frente”, disse em entrevista ao Premiere.

Cássio projeta Cruzeiro em alta

Por fim, Cássio também projetou o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Com os pés no chão, o camisa 1 acredita que o grupo está forte e espera que a Raposa fique no ‘bolo’ para brigar por grandes objetivos na reta final do torneio.

“Temos que pensar jogo a jogo, está muito cedo. Lógico que há uma cobrança grande para brigarmos lá em cima e é o que está acontecendo. Os resultados estão vindo e temos que continuar com os pés no chão, pensando jogo a jogo”, declarou, antes de completar: