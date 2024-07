Bombito rejeita jogar no Brasil, e Botafogo vai buscar outro nome para a zaga

Além do interesse em um defensor, clube alvinegro também tem a lateral direita como prioridade para reforçar o elenco

Com o foco em reforçar o elenco para o segundo semestre, o Botafogo precisará seguir no mercado em busca de um novo nome para a zaga. Isso porque o canadense Moïse Bombito, de 24 anos, está decidido a não se transferir para o futebol brasileiro nesta temporada. A informação é do portal ‘ge’.

Titular da seleção do seu país, ele segue negociação com a holding esportiva Engle Football, cujo administrador é John Textor. Assim, são grandes as chances de o atleta realizar o seu desejo de atuar pelo Lyon, da França, que também tem o empresário como dono.

As partes, aliás, já chegaram a um acordo em relação a salários. Contudo, o Colorado Rapids, clube pelo qual o canadense atua, não topou a oferta do grupo norte-americano.