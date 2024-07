Athletico domina, vence o Ypiranga (RS) e avança às oitavas da Copa do Brasil

Com gols de Fernandinho, Julimar e Di Yorio, Furacão vence na estreia do técnico Martín Varini e garante sua vaga na próxima fase do torneio Crédito: Jogada 10

Diante de sua torcida, na Ligga Arena, o Athletico-PR fez o dever de casa e avançou às oitavas de finais da Copa do Brasil. Assim, o Furacão bateu o Ypiranga (RS) por 3 a 0, com gols de Fernandinho, Julimar e Di Yorio, e reverteu o placar adverso do jogo de ida, na estreia do técnico Martín Varini. O experiente volante, autor do primeiro tento, teve a oportunidade de marcar mais um, porém parou em Alexander, que fez boa defesa. Na próxima fase da competição nacional, a equipe paranaense terá que aguardar o sorteio da CBF para conhecer seu adversário. O time gaúcho, por sua vez, volta suas atenções para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Pressão rubro-negra Desde o apito inicial, o Athletico comandou as ações e teve mais volume de jogo. Com isso, Zapelli arriscou de fora da área, com um minuto, e Alexander espalmou para escanteio. Fernandinho se movimentou bem e assustou no cruzamento, porém a defesa afastou o perigo. Com muita pressão, Julimar cortou para o meio e finalizou rasteiro no canto, o que assustou a meta do Ypiranga (RS). Experiência em ação Os donos da casa seguiam na pressão, entretanto pecavam na pontaria. Isso quando Fernandinho pegou uma sobra do escanteio e ameaçou cruzar. No entanto, a bola foi direta para o gol e surpreendeu Alexander. Dessa forma, o Furacão abre o placar para delírio da torcida. Paredão Canarinho Na reta final do primeiro tempo, Juliamar invadiu a área pela esquerda e acabou derrubado pelo adversário. Depois de consultar o VAR, o árbitro Bruno Arleu de Araújo assinalou o pênalti. Fernandinho foi para a cobrança e colocou a bola no canto, mas parou em Alexander, que fez uma grande defesa.