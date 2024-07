Atacante equatoriano interessa ao Santos

Billy Arce, de 27 anos, está sem clube desde que deixou o Once Caldas/COL. Teve sucesso do Del Valle, não vingou na Inglaterra e já foi preso

Além do goleiro Renan, o atacante equatoriano Billy Arce também está no foco de interesse do Santos. O jogador de 27 anos está sem clube desde que deixou o Once Cladas, da Colômbia. A diretoria vê este jogador como uma opção para compor o elenco santista para o restante da temporada da Série B, já que Carille pedou mais um homem de frente.

Arce começou muito bem a sua carreira no Independiente del Valle, em 2017 e 2018, o que fez o Brighton-ING o contratar. Porém, desde então, jamais se firmou. Nunca foi aproveitado no time inglês, mostrando extrema dificuldade de adaptação ao país britânico. Além disso, protagonizou um grave fato extracampo. Afinal, ficou preso durante 20 dias por dirigir embrigado quando defendia, por empréstimo, o Barcelona de Guayaquil.

Arce, um cigano

Aliás, além do Barcelona-EQU, o Brighton o emprestou sistematicamente para vários clubes, como Extremadura-ESP, Penarol-URU, LDU-EQU (onde teve a performance mais regular nos últimos anos) e o próprio Del Valle. Na temporada passada, defendeu Deportivo Pasto e Once Caldas, sempre como reserva.