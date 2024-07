Argentina x Colômbia: Onde assistir, escalações, arbitragem

Esta é a final da Copa América. Na despedida de Di María, a Argentina de Messi busca o 16º título. Colombianos querem o 2º caneco Crédito: Jogada 10

Argentina e Colômbia jogam a grande final da Copa América-2024 neste domingo, às 21h (de Brasília), em Miami, no Hard Rock Stadium. Os argentinos, atuais campeões do torneio e da Copa do Mundo buscam o 16º caneco na competição. Caso consigam, se tornam isoladamente os maiores vencedores (no momento estão empatados com o Uruguai). A Colômbia tenta o segundo título. Na semifinal, os Hermanos eliminaram o Canadá. Já os colombianos passaram pelos uruguaios. O jogo marcará a despedida de Di María da seleção da Argentina. Afinal, o veterano de 36 anos, 138 jogos (quarto com mais partidas pelos hermanos) e 31 gols (sétimo maior artilheiro) anunciou que segue profissionalmente, mas se retira do selecionado após esta competição. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Onde assistir Os canais Globo (rede) e SporTV transmitem a partir das 21h (de Brasília).

Como está a Argentina O que se vê na Argentina é um clima de tranquilidade e confiança. Seja na coletiva ou mesmo no treinamento deste sábado que fechou a preparação para o duelo com a Colômbia. Sobre a escalação? O de sempre, Scaloni não deixa entendido se apostará em Paredes ou Enzo Fernandez no meio de campo. Ou quem será o atacante de área, Álvarez ou Lautaro Martínez. “Tive o treino deste sábado para avaliar. Assim, vou analisar a melhor formação. Mas vai jogar o time que eu creio que tenha poder de ganhar esta final”, comentou. “Tudo indica que Di María, que dará o seu adeus à seleção, comece como titular. O veterano diz que está curtindo seus últimos momentos como jogador do selecionado que defende há 15 anos: