Apresentador é alvo de ofensas racistas após programa esportivo

Luiz Teixeira compartilhou um dos insultos que sofreu após a edição do Globo Esporte em seu perfil nas redes sociais

Na sequência, Luiz compartilhou um vídeo de um fã celebrando representatividade negra no comando de um programa em TV Aberta. Na legenda: “Mas, como fazer diferença na vida das pessoas é o que importa, termino meu sábado com coração quentinho”.

Luiz compartilhou em suas redes um ‘pedido’ de um seguidor para que ele cortasse o cabelo, para “não envergonhar a raça”. A publicação também deixa claro que os insultos são recorrentes e ocorrem após o programa: “Mais um ‘Globo Esporte SP’ apresentado e o quesito preconceito segue com 100 de aproveitamento”, disse.

O jornalista Luiz Teixeira expôs ataques racistas que sofreu após apresentar a edição do Globo Esporte, em São Paulo. Apesar da divulgação do caso ter ocorrido neste sábado (13), o comunicador garante que não é a primeira vez que se torna alvo de insultos raciais ao participar do programa.

Luiz Teixeira denunciou caso de racismo

Há dois anos, Luiz Teixeira fez um forte relato no GE para denunciar um caso de racismo antes de uma partida da Série B. À época, o jornalista acabou impedido de ”circular livremente” mesmo com todos acessos para trabalhar no estádio.

“Na última terça-feira, em Campinas, duas horas e meia antes de a bola rolar para Guarani e Operário-PR, pela 21ª rodada da Série B, nem meu RG, nem meu crachá da TV Globo, nem meu nome na lista de credencial como repórter (o único da partida no gramado), nem meu uniforme de transmissão do SporTV e nem minha carteirinha da ACEESP (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo) foram suficientes para eu “andar livremente. Assim como já aconteceu em outras situações, dentro e fora da vida profissional, fui supostamente confundido”.