Após título do Zenit, Claudinho despista sobre negociação com o Flamengo

Em plena Arena Volgogrado, o Zenit venceu o Krasnodar por 4 a 2, neste sábado (13), e ficou com o título da Supercopa da Rússia. Em campo, Claudinho foi titular da equipe, porém este pode ter sido o último jogo do brasileiro com a camisa da equipe russa. Afinal, o atleta está bem próximo de acertar com o Flamengo para a sequência da temporada.

Na zona mista, jornalistas questionaram o brasileiro sobre sua possível permanência no Zenit. Ele, portanto, respondeu brasileiro Fábio Aleixo com um sorriso e preferiu fugir do questionamento. “Sempre tem (essa pergunta)”. A equipe volta a campo no próximo dia 20, contra o Krylya Sovetov, pela primeira rodada do Campeonato Russo.

Negociação com o Flamengo

Nas últimas semanas, representantes ofereceram Claudinho, de 27 anos, ao Flamengo. Desta vez, o Zenit demonstrou que está aberto para negociá-lo, o que fez com que as conversas avançassem. Isso porque o clube russo russo contratou, no fim de junho, um meia de 24 anos da seleção do país: Maksim Glushenkov, que estava no Lokomotiv.

Por fim, o Rubro-Negro está próximo de acertar com o meio-campista por 18 milhões de euros (R$ 107 milhões), valor que agrada a diretoria do Zenit, por cinco temporadas. No entanto, ainda não há um acordo concreto entre os clubes, e as conversas seguem, Vale lembrar que a janela de transferências abriu no último dia 10 e se encerra somente no dia 2 de setembro.