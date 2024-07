América-MG empata com Sport e dorme na liderança da Série B

Coelho e Leão ficam no 1 a 1 na Arena de Pernambuco em duelo direto no G4; time mineiro precisa secar o Santos, segunda, para seguir na ponta

Sport e América-MG empataram por 1 a 1 neste sábado (13), pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro. Éder fez valer a lei do ex após falha defensiva rubro-negra, mas Fabricio Domínguez deixou tudo igual na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Com o resultado, o Coelho dorme na liderança, agora com 26 pontos, um a mais do que o Santos que joga na segunda-feira contra o Ituano, na Vila Belmiro. Já o Leão continua no pelotão de acesso, em terceiro lugar com 24 pontos.

