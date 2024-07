Yuri Lima tem salário revelado após traição a Iza

Atualmente no Mirassol, jogador teve seu ganho mensal divulgado após o fim do término com a cantora Crédito: Jogada 10

Depois de ter sua traição exposta em vídeo por Iza, sua agora ex-namorada, o jogador Yuri Lima viu mais uma informação de sua vida pessoal virar pública. A jornalista Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, publicou o salário recebido pelo jogador no Mirassol, clube do interior de São Paulo. De acordo com Fábia, o volante, de 30 anos, recebe um valor mensal na casa dos R$ 60 mil. O salário seria menor do que o recebido pelo goleiro Muralha, ex-Fla e Coritiba, que é companheiro de elenco de Yuri no Leão de Novorizontino.