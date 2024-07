Walace revela procedimento e fala sobre estreia no Cruzeiro

O Cruzeiro apresentou, no início da tarde desta sexta-feira (12), o volante Walace. Regularizado, o jogador falou sobre quando pode iniciar a jogar com a camisa do Cruzeiro.

O atleta foi questionado, afinal, se já suporta entrar em campo, contra o Bragantino, neste sábado (13), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Ele garantiu que está treinando forte.