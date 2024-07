Vasco x Fluminense, pelo returno do Brasileirão, deve acontecer no Espírito Santo

Secretaria de Esportes e Lazer, gestora do estádio, informa que local receberá o clássico no dia 11 de agosto, pela 22ª rodada do Brasileirão

O clássico entre Vasco e Fluminense, válido pela 22ª rodada do Brasileirão, deve acontecer fora do Rio de Janeiro. Afinal, segundo a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport), gestora do Kleber Andrade, o duelo entre os rivais será no estádio. Assim, o confronto do returno da competição nacional está marcado para o dia 11 de agosto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O órgão do Governo do Estado, através de nota, informou que foi sondado sobre a possibilidade do clássico acontecer no estádio, visto que é mando do Cruz-Maltino. No entanto, ainda não houve uma solicitação oficial para a reserva da data e pagamento do aluguel do Kléber Andrade.