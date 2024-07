Vasco fecha patrocínio com a R10 score, de Ronaldinho Gaúcho

Empresa estampará marca no número e acordo será o maior do clube carioca neste espaço do uniforme

O Vasco tem um novo patrocinador para a temporada: o clube fechou contrato de patrocínio com a R10 Score, aplicativo de estatísticas de Ronaldinho Gaúcho. Assim, a marca estará na numeração da camisa, na parte de trás.

O Cruz-Maltino, aliás, fechou essa parceria por um ano e meio, até dezembro de 2025. Em relação aos valores, não foram divulgados, mas trata-se do maior patrocínio neste espaço do uniforme no clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todavia, as negociações entre as partes se arrastaram por quase dois anos. A R10 é parceira do Vasco no basquete e no associativo. Desse modo, Ronaldinho Gaúcho é um dos investidores sócios do aplicativo, e o irmão Roberto Assis, que jogou no Vasco, foi um dos incentivadores do negócio, apostando no potencial de engajamento do torcedor do Vasco.