Uruguai x Canadá: onde assistir, escalações e arbitragem

Canadá e Uruguai jogam na noite deste sábado (13/7), às 21h (de Brasília) no Bank Of America Stadium, em Charlotte, pela disputa pelo terceiro lugar da Copa América. Nas semifinais, os canadenses foram eliminados pelos argentinos . Já os uruguaios – que eliminaram o Brasil nas quartas – caíram diante da Colômbia . Ambos querem uma despedida com vitória, um prêmio de consolação.

Como está o Canadá

O técnico Jesse Marsh só não terá o defensor Buchanan, machucado. Mas como gostou da formação dos últimos jogos, deve mander Shaffelburg no time. Dessa forma, manterá o astro da equipe, Alphonso Davies, na sua posição original, a lateral-esquerda. Enfim, no restante, entra com a mesma formação que faz uma campanha histórica nesta primeira participação na Copa América.

Como está o Uruguai

O Uruguai realizou seus treinos com os portões fechados e ambiente tenso por causa dos distúrbios ocorridos após o jogo com a Colômbia. Alías, o assunto tomou conta da coletiva desta sexta-feira do técnico Marcelo Bielsa. Afinal, o comandante praticamente só falou do ocorrido e da má organização, chegando a bater boca com jornalistas. Reclamou de que os jogadores foram criticados por defenderem seus familiares em confusão com torcedores (um dos jornalistas deles se retirou). Nesse ambiente, Bielsa não deu indícios se escalará força máxima ou se dará chance para os menos escalados na Copa América. Mas o certo é que o lateral Varela (expulso contra a Colombia) e De la Cruz (supenso por acúmulo de amarelos) estão fora. Contudo, há boas notícias, pois Nãndez retorna de suspensão.

CANADÁ X URUGUAI

Copa América- Disputa pelo terceiro lugar

Data e Horário: 13/7/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Bank of América, Charlotte (EUA)

CANADÁ: Crepeau; Johnston, Bombito, Miller e Alphonso Davies; Laryea, Osorio, Eustaquio e Shaffelburg; Jonathan David e Larin. Técnico: Jesse Marsh

URUGUAI: Rochet; Nández, Giménez, Olivera e Viña; Valverde e Ugarte; Pellistri, Arrascaeta e Maximiliano Araujo; Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Auxiliares: Lubin Torrealba e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Derlis López (PAR)