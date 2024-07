Ulisses assina contrato em definitivo com clube português e deixa o Vasco

O zagueiro Ulisses, que tinha contrato até dezembro deste ano com o Vasco, assinou em definitivo com o Nacional, de Portugal, e seguirá com sua experiência no futebol europeu. Assim, o Cruz-Maltino abriu mão desse tempo restante para liberar o atleta, porém manterá 35% dos direitos econômicos do defensor. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o jogador, que estava no clube português por empréstimo, chamou a atenção da direção, que fez a proposta oficial. Ao longo do primeiro semestre, o defensor ajudou o Nacional a voltar à elite do futebol de Portugal, com 33 partidas e um gol.