Torcida do Corinthians cria campanha por Balotelli

Centroavante é um dos nomes cotados para defender as cores do Corinthians ao longo do segundo semestre do futebol brasileiro

Apesar de a diretoria cogitar a contratação, Ramón Díaz, treinador que chegou nesta semana, vetou a presença do italiano e prefere outros nomes para o setor ofensivo. Sendo assim, outros nomes devem aparecer no elenco.

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians busca novos reforços para o segundo semestre com o objetivo de qualificar o elenco. Entre os nomes mais citados, Mario Balotelli , centroavante italiano, ganhou espaço no noticiário do clube.

Nas redes sociais, a torcida do Corinthians parece inconformada com a decisão do novo técnico, pois esperavam o acordo com atleta. Por causa disso, a Fiel resolveu criar a campanha #BalotelliSim. Como não poderia ser diferente, a ideia é pressionar os dirigentes a dar sequência na negociação e fechar com o italiano.

Vale citar, que Balotelli passou a última temporada do velho continente com a camisa do Adana Demirspor, da Turquia. Ao longo da sua trajetória no futebol turco, ele disputou 16 partidas e anotou sete gols.

Carreira de Balotelli

Projetado pela Inter de Milão, o centroavante defendeu as cores do Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marseille, Brescia e Monza antes de chegar ao futebol da Turquia.