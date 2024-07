Tite vê derrota ‘doída’ do Flamengo e reclama de falta em Wesley

Técnico também destaca falta de efetividade da equipe rubro-negra na derrota para o Fortaleza, no Maracanã, pelo Brasileirão Crédito: Jogada 10

O Flamengo perdeu o primeiro lugar do Brasileirão após ser derrotado por 2 a 1 pelo Fortaleza, na noite desta quinta-feira, no Maracanã. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Tite se disse triste e classificou o resultado como doído, mas valorizou a campanha durante a janela da Copa América. ATUAÇÕES DO FLA. CONFIRA! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Estou muito triste, chateado. O sentimento do torcedor, eu estou sentindo. Como responsável, tenho que analisar o contexto todo. Se estivéssemos no início e ficássemos: “Vamos fazer nove jogos sem o potencial técnico total, vamos vencer cinco, empatar duas e perder duas, com essa pontuação…”. Hoje continuo triste. Sentir a derrota faz parte de uma equipe vencedora, ela reverte no dia a dia. Derrota doída. Porém o contexto todo deve ser avaliado'”, disse.

Falta em Wesley Tite evitou desculpas para a derrota, mas reclamou de falta de Lucero em Wesley no gol contra do lateral-rubro-negro, que abriu o placar no Maracanã. “Quando a gente está no ar, o que acontece quando há um toque? O lance foi falta, categoricamente foi falta. Estou falando como, tenho experiência como professor e jogador, foi falta. Há desequilíbrio do atleta. É notório. Foi falta. Não é problema da Edina, ela precisa ser ajudada. Caio Marques, interpretação, foi falta. Deveríamos ter feito gol. Deveríamos ter transformado em gol as oportunidades, precisão maior, bola bateu na trave e também isso”, técnico. Eficiência O treinador, aliás, minimizou o fator físico como causa da derrota. Contudo, o comandante apontou a baixa efetividade no ataque como fator crucial.