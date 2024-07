Textor celebra resultado do Botafogo e parabeniza torcida do Vitória: ‘Uma das melhores’

Após assistir triunfo do Glorioso no Barradão, empresário americano se manifesta nas redes sociais

Com John Textor presente, o Botafogo venceu o Vitória por 1 a 0 no Barradão e retornou para liderança do Brasileirão. Assim, o empresário americano celebrou os três pontos no campeonato e parabenizou os torcedores rubro-negros nas redes sociais.

“Grande vitória! Jogo difícil. Respeito ao Vitória! Cidade linda, e uma das melhores torcidas que já vi no futebol“, publicou John Textor no Instagram. O empresário americano entrou em campo depois do apito final e cumprimentou Artur Jorge no gramado do Barradão.