Técnico do Mirassol se manifesta após cobranças por demissão de Yuri Lima

O técnico do Mirassol, Mozart Santos, também tem sido alvo dos fãs da cantora Iza após o fim do relacionamento com Yuri Lima. Isso porque as redes sociais do treinador foram tomadas de pedidos pela demissão do jogador, que marcou gol no empate em 2×2 com o Grêmio Prudente. As cobranças foram tantas que o comandante se manifestou sobre a traição do atleta.

Mesmo com os diversos pedidos, a demissão de Yuri Lima está descartada pelo Mirassol. O técnico, inclusive, demonstrou um tom acolhedor ao jogador diante do ocorrido e disse que “ele está triste pelo erro que cometeu”.

“Ele está chateado, está triste por tudo que aconteceu, pelo erro que ele cometeu. Ele é consciente disso, sabe que errou. É um assunto particular dele também, quem tem que resolver isso é ele com a namorada, sempre assim. O resto é especulação, na minha opinião”, declarou Mozart.