Técnico do Canadá também critica organização da Copa América e relata racismo

Em coletiva antes da disputa do terceiro lugar contra o Uruguai, Marsch também conta que se sentiu tratado como "cidadão de segunda classe"

“Eu vi, não vi tudo (conferência de imprensa de Bielsa), mas vi parte dos comentários dele. Concordo com algumas coisas e discordo de outras. Esse torneio não foi profissional para mim, muitos problemas com o tratamento,” afirmou Marsch visivelmente irritado.

Jesse Marsch, técnico do Canadá , se juntou às críticas do técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, à organização da Copa América. O treinador, aliás, afirmou que durante todo o torneio se sentiram tratados “como cidadãos de segunda classe”.

O treinador da equipe canadense ainda fez forte declaração de que houve insultos racistas contra seus jogadores durante o evento nos Estados Unidos. Ele não detalhou os casos, mas mencionouo fato.

“Recebemos insultos racistas, ao vivo e nas redes sociais durante todo o torneio. Eles nos trataram como cidadãos de segunda classe. Eu quero representar nosso país. Os técnicos cruzem a linha por serem muito duros”, disse ele.

Bombito, zagueiro da seleção do Canadá, foi alvo de ataques racistas após a derrota da equipe para a Argentina, por 2 a 0, no jogo de abertura da Copa América. O defensor respondeu dando de ombros para as agressões, e a Federação Canadense de Futebol lamentou o racismo.