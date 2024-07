Savarino decide e valoriza vitória do Botafogo: ‘Jogo muito forte’

Venezuelano marca o gol do triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Barradão, e consegue se destacar após volta da Copa América

Savarino voltou a decidir com a camisa do Botafogo e marcou o gol do triunfo sobre o Vitória por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Barradão, pela 16ª rodada do Brasileirão. Foi o segundo gol dele em dois jogos desde que retornou da Copa América, onde defendeu a seleção venezuelana.

“Foi um jogo muito forte, campo muito pesado. Parabéns a todo grupo pela força que fizeram durante jogo. Agradecer a Deus pela minha volta, tive uma experiência muito boa com a minha seleção, estou aqui no Botafogo, desfrutando, esperamos continuar nesse ritmo”, afirmou Savarino ao “Premiere”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do gol, Savarino criou as melhores chances do Botafogo, especialmente, no primeiro tempo. O jogador retorna em alta após a Copa América.