Santos marca no fim e empata com o Bragantino pelo Brasileiro Sub-20

Santos e Bragantino ficaram no empate em 2 a 2, no CT Rei Pelé, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Hyan fez os dois gols do Peixe na partida, um deles no fim para garantir a igualdade. Pelo Massa Bruta, marcaram Jackson e Luiz Gustavo.

O resultado mantém o Santos na sexta colocação, com 20 pontos conquistados. A equipe de Bragança Paulista está em 14º, com apenas 15 somados em 13 partidas na competição nacional.

O Bragantino abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo com o lateral-esquerdo Jackson. Ele aproveitou rebote do goleiro Gustavo Jundi e empurrou para o fundo das redes. Não demorou muito para o Peixe empatar. Hyan aproveitou cobrança de escanteio para deixar tudo igual.